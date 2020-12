Mes: Berardini (M5S), 'Crimi e Di Maio spieghino tradimento programma'**

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Questo non è un voto contro il presidente Conte. Noi oggi stiamo solamente dando un indirizzo politico al nostro presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Sarò coerente con il programma elettorale del M5S e voterò contro una riforma peggiorativa, che consegnerebbe a qualcuno una pistola carica pronta a fare fuoco sull'Italia". Lo ha detto il deputato M5S Fabio Berardini, intervenendo alla Camera in dissenso dal proprio gruppo. "Il ministro degli Esteri Di Maio e il capo politico Crimi ci dovrebbero spiegare perché vogliono tradire il programma del M5S", ha aggiunto.