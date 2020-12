Ue: Zaia, 'vera task force del Governo sono le regioni'

08 dicembre 2020 a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Questo Recovery plan è l'ultimo treno che passerà, la vera task force il Governo ce l'ha e sono le Regioni italiane. Siamo gli unici in grado di cambiare le cose. noi i compiti a casa li abbiamo fatti, abbiamo presentato il nostro piano su 23 miliardi". Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto, a Cartabianca, parlando delle discussioni in seno alla maggioranza sui tecnici che dovranno decidere i progetti del Piano. Per Zaia, tra l'altro, "nove miliardi da destinare alla sanità sono un'inezia".