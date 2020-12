Teatro: Premio Matteotti a 'Via Roma, 34. Il gioco interrotto' di Tiziana Giuliani

08 dicembre 2020 a

Firenze, 8 dic. - (Adnkronos) - La sedicesima edizione del Premio Matteotti, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata assegnata alla drammaturga, regista e attrice Tiziana Giuliani per la scrittura del testo teatrale "Via Roma, 34. Il gioco interrotto. Storia di una famiglia. I Modigliani: 1943-1944". Rappresentata nel 2019 al Teatro comunale Niccolini di San Casciano Val di Pesa (Firenze), l'opera si ispira ad una storia realmente accaduta, basata su un lungo percorso di ricerche, studi e riadattamento teatrale realizzato dall'autrice in collaborazione con l'associazione Sgabuzzini Storici, il Comune di San Casciano in Val di Pesa, l'Istituto storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, l'Associazione 'La Porticciola', la Comunità Ebraica di Firenze e le testimonianze degli stessi cittadini.

"Via Roma, 34. Il gioco interrotto" riporta alla luce le vicende legate a due famiglie ebraiche, perseguitate dai nazifascisti a San Casciano, le vite spezzate di Giacomo Modigliani (nato nel 1891) e Paolo Sternfeld (nato nel 1888), catturati il 17 ottobre 1943 in via Roma 34, loro luogo di residenza. I due ebrei furono deportati a Fossoli e successivamente ad Auschwitz dove se ne persero le tracce.

Ad aver esaminato l'opera, in quanto membri della Commissione ministeriale, il professor Stefano Caretti, docente di Storia Contemporanea all'Università di Siena, e l'autrice e regista Emanuela Giordano Meschini che da molti anni lavora per la Rai firmando produzioni teatrali e cinematografiche sul tema della memoria e della legalità.

"Quest'anno il livello e la qualità dei testi che ci sono pervenuti sono altissimi - dichiara Stefano Caretti - e tante sono le opere che hanno partecipato al premio, nella fase finale della selezione la rosa dei candidati si componeva di 22 proposte provenienti da tutta Italia. L'opera di Tiziana Giuliani ha conquistato la commissione per la sua piena attinenza agli obiettivi del premio, l'eleganza della ricostruzione storica, la partecipazione collettiva. Con lei, lo si evince dalla narrazione, parla un'intera comunità, quelle stesse voci che poi dalla drammaturga fiorentina sono state portate alla vittoria meritata del premio Matteotti".