Teatro: Premio Matteotti a 'Via Roma, 34. Il gioco interrotto' di Tiziana Giuliani (2)

(Adnkronos) - "Uno straordinario percorso narrativo e poetico – spiega Emanuela Giordano Meschini - che ha affidato al teatro e alle sue qualità performative il compito di narrare con delicatezza uno dei momenti più drammatici della storia internazionale, l'orrore della Shoa. Abbiamo premiato il testo di Tiziana Giuliani per l'intenso significato della storia, in linea con i principi e gli ideali cui si ispira il Premio Giacomo Matteotti, e il modo in cui l'autrice la ripercorre drammaturgicamente sostanziandola di contenuti con le ricerche storiche e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Una bella narrazione, epica non retorica, che mostra come teatro e memoria, letteratura e ricerca possano confluire trasversalmente in un testo originale, infarcito anche di forme espressive e linguaggi artistici diversi, come la musica, che suscita grandi emozioni".

Il riconoscimento ieri è stato ritirato personalmente dall'autrice Tiziana Giuliani, convocata alla cerimonia di premiazione che si è tenuta alcuni giorni fa nella Sala Verde di Palazzo Chigi a Roma.

La Commissione che ha designato i vincitori del Premio Giacomo Matteotti 2020 è presieduta dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa e composta da Silvia Calandrelli, Stefano Caretti, Emanuela Giordano Meschini, Francesco Maria Chelli, Angelo Sabatini e Bruno Tobia.