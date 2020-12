Milano: Bolognini (Lega), 'tanti nomi disponibili per candidatura, anche Del Debbio'

08 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - Sono l'ex prefetto di Milano, Alessandro Marangoni, il professor Maurizio Dallocchio dell'Università Bocconi, Simone Crolla, segretario generale della Camera di Commercio italo-americana, Roberto Rasia, manager della Pellegrini, e il giornalista Paolo del Debbio alcuni dei nomi che, in queste settimane, hanno dato la disponibilità al centrodestra per candidarsi a sindaco di Milano. Ad annunciarlo è il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini, convinto che "a breve Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni troveranno, all'interno di questa rosa di nomi, il miglior candidato per la città di Milano e il miglior sindaco che possa rilanciare pienamente la nostra città".

Secondo Bolognini, si tratta di nomi "con storie importanti da raccontare e che, insieme al centrodestra, vogliono disegnare una Milano diversa, che sappia cogliere le sfide internazionali e ridare slancio e attrattività alla nostra città, che, negli ultimi anni, si è fermata. Dagli scali ferroviari allo stadio di San Siro, fino ad arrivare alla mancata riapertura dei Navigli: da parte dell'amministrazione Sala sono arrivati tanti annunci e pochi risultati concreti".