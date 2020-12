Firenze: card. Betori, 'Città deve creare nuovo sviluppo, attendiamo ritorno dei turisti'

08 dicembre 2020 a

Firenze, 8 dic. - (Adnkronos) - La città di Firenze "deve poter ritrovare la sua forza creativa nel creare sviluppo" di fronte alla "pressante preoccupazione per il lavoro di tutti". Al tempo stesso Firenze "non può rimanere a lungo priva della presenza di quanti vengono ad ammirarne la bellezza" anche se nel futuro "dovrà pensare in modo nuovo questa sua vocazione all'accoglienza perché la dimensione economica non ne offuschi la ragione ultima che dovrà essere espressione della sua eredità umanistica e della sua natura solidale". E' la supplica che il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha rivolto alla Beata Vergine Maria, durante la cerimonia nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore in occasione nella Solennità dell'Immacolata Concezione.

Il card. Betori ha così esordito: "Come ogni anno, Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, nel giorno in cui ti veneriamo Vergine Immacolata veniamo a renderti l'omaggio della città e della Chiesa di Firenze e a pregarti per la vita, le attese e le necessità di questo tuo popolo".

"Le attenzioni imposte dalla pandemia" hanno indotto il card. Betori a compiere questo gesto non, com'è tradizione, davanti alla effigie sacra nella Loggia del Bigallo, ma nella Cattedrale, davanti all'antica immagine venerata con il titolo di Santa Maria del Fiore. "Questo cambiamento, deciso per ottemperare alle disposizioni che ci aiutano a combattere la diffusione del contagio, mostra anche ciò che più ci sta a cuore in questi giorni", ha sottolineato l'arcivescovo, che poi si è rivolto alla Beata Vergine con le parole di Papa Francesco.