Ciampi: patriota italiano ed europeo, cento anni fa la nascita a Livorno (3)

08 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Mesi difficili e turbolenti su tutti i fronti, con momenti anche drammatici come gli attentati di via dei Georgofili a Firenze, pochi giorni dopo l'insediamento dell'esecutivo; e quelli dell'estate a via Palestro, a Milano; e a San Giorgio al Velabro e a San Giovanni in Laterano, a Roma.

Sul piano economico, vanno ricordati gli interventi per la lotta all'inflazione, che ruotano intorno all'accordo governo-parti sociali del luglio del 1993, che pone fine ad ogni meccanismo di indicizzazione ed individua nel tasso di inflazione programmata il parametro di riferimento per i rinnovi contrattuali.