Ue: Renzi, 'Conte si fermi, basta metodi sprezzanti e inutili task force' (2)

(Adnkronos) - Se vi schierate contro si apre la crisi? "No. Noi siamo impegnati fino alla Legge di Bilancio per assicurare all'Italia l'approvazione del decreto ristori e dei denari alle famiglie che non ce la fanno. Sul futuro dipende da Conte: Zingaretti ha chiesto un rilancio dell'azione di governo, noi siamo d'accordo con il segretario del Pd. C'è da guidare il G20, ci sono da gestire i 200 miliardi del Next Generation, c'è da affrontare la distribuzione dei vaccini. Iniziamo finalmente a fare sul serio?".

E quindi deciderete dopo la Legge di Bilancio se staccare la spina? "Non siamo noi a dover decidere. È Conte a dovere fare un salto di qualità come ha promesso a noi e al Pd". Invece mercoledì come finirà sulla risoluzione al Mes? "Non succederà niente. I grillini hanno troppa paura di andare a votare per far cadere Conte sul Mes. Dunque fortunatamente i voti ci saranno, sia alla Camera che al Senato. Quella di queste ore è solo melina scenografica".

Italia viva è sospettata di avere pronta una trappola parlamentare. È così? "E perché mai dovremmo, mi scusi? Il problema di queste ore riguarda il Movimento Cinque Stelle, non noi". Non chiederete di attivare i 37 miliardi per la sanità previsti dal Mes? "Non abbiamo preparato alcun emendamento ancora, ma può dire no al Mes sanitario solo chi non ha visto mai un ospedale. Sono 300 milioni di euro di risparmi all'anno". Conte dice che ha i ministri migliori al mondo, Zingaretti lo invita a non tirare a campare. Chi ha ragione? "Zingaretti. Sostenere che questo governo ha i ministri migliori al mondo è una barzelletta che non fa ridere".