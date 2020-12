Ue: Landini, 'vogliamo discutere la strategia, fare sistema'

07 dicembre 2020 a

"Siamo stati coinvolti quando ci sono stati gli Stati Generali. Poi - rileva Landini - non abbiamo più avuto la possibilità di confrontarci sulle strategie e sui risultati attesi da questo piano. Siamo di fronte a una situazione straordinaria e irripetibile. Abbiamo a disposizione per la prima volta 209 miliardi che vanno spesi bene. Il mondo del lavoro è indispensabile sia in fase di definizione delle strategie che di realizzazione concreta. Questo significherà fare scuole, ospedali, asili, mettere la banda larga in tutto il paese. Noi vogliamo discutere la strategia e dei risultati attesi. È il momento di fare sistema. È questo il momento in cui si decide. È importante avere adesso un coinvolgimento e ascoltare dei pareri”.