Ue: donne Pd, 'promuovere competenze femminili in gestione Recovery'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “La parità di genere come uno degli assi strategici dell'agenda del Governo 2021-2023, a partire dall'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, questa la prima delle proposte portate dal Pd e dalle democratiche al tavolo della maggioranza". Così Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne Pd.

"Il protagonismo delle donne, la promozione dell'equilibrio di genere nei luoghi della decisione, gli investimenti in infrastrutture, lo sviluppo dell'occupazione femminile, dell'imprenditoria delle donne attraverso un Fondo dedicato, la lotta agli stereotipi sono la cifra della nuova stagione che il Pd vuole costruire. Per questo è fondamentale che anche nella gestione di Next Generation EU ci siano le competenze femminili, in ruoli di direzione. Come chiedono anche tante associazioni".

“Le donne – continua la D'Elia – rischiano di pagare il prezzo più alto di questa crisi e della recessione che ne deriva, il tasso di occupazione femminile, già tra i più bassi d'Europa è ulteriormente sceso. Abbiamo bisogno che l'occupazione femminile sia un grande obiettivo nazionale condiviso, sapendo che richiede una visione di sistema, politiche che trasformino l'organizzazione sociale e che ci sia la valutazione dell'impatto di genere in tutte le fasi progettuali delle politiche".