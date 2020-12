Ue: Conte, 'con Recovery Italia recupera terreno perduto e volta pagina'

07 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Il nome stesso del piano straordinario europeo – Next Generation Eu – chiarisce quale debba essere la prospettiva. Nelle parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen si tratta 'non solo di riparare e recuperare l'esistente, ma di plasmare un modo migliore di vivere il mondo di domani'. Per l'Italia in particolare, oltre a recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, si tratta di voltare pagina rispetto al passato". Lo scrive il premier Giuseppe Conte, nella premessa della bozza del piano nazionale di ripresa e resilienza entrato in Cdm.

"Non possiamo permetterci di ritornare allo status quo precedente a questa crisi - scrive ancora il presidente del Consiglio - L'Italia da oltre 20 anni fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate. Il nostro Paese da tempo sconta tassi di crescita del prodotto e della produttività significativamente inferiori a quelli delle altre maggiori economie avanzate e insufficienti per garantire un miglioramento significativo del benessere dei suoi cittadini".