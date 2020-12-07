Ue: Cdm su Recovery di nuovo sospeso

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Un Cdm a singhiozzo quello in corso a Palazzo Chigi sul Recovery Fund. Iniziato poco prima delle 13 con un ritardo di quasi due ore, è stato sospeso per ben due volte. Nella prima parte il premier Giuseppe Conte ha illustrato il Recovery plan, nella seconda parte -ora sospesa- sono iniziate le riflessioni sulla struttura, ovvero sulle sei macro-aree e su sei manager a capo di ciascuna.