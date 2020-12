Presentazione del libro: “Donne e potere di fare”

07 dicembre 2020 a

( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l'Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00

Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del

In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l'innovazione dell'organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto.

“Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l'Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell'Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari. L'impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev'essere di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà”.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

