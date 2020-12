07 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Nella giornata di #santambrogio , Beppe Sala annuncia che correrà per un secondo mandato. È una notizia importante per tutti i milanesi. Milano deve continuare ad essere quella città europea che ormai da anni il csx sta costruendo insieme a tante forze vive della città”. Lo scrive in un tweet il senatore milanese di Italia Viva, Eugenio Comincini.