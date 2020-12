Menapace: Valente, 'con lei se ne va un pezzo storia femminismo'

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Lidia Menapace è stata un pezzo di storia del femminismo in Italia. Staffetta partigiana, prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano, politica fortissima, anticonformista e da sempre pacifista e ambientalista, giornalista, scrittrice, senatrice, piangiamo oggi una donna che con la sua stessa vita ha incarnato e contribuito a mostrare alle italiane una diversità possibile dai tradizionali stereotipi femminili. Non la dimenticheremo. Alla famiglia la nostra vicinanza”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio.