LyondellBasell e SUEZ aumentano la capacità di riciclaggio delle materie plastiche

Le aziende ampliano la propria joint venture Quality Circular Polymers

ROTTERDAM, Paesi Bassi e PARIGI, 7 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), una delle più grandi aziende al mondo nel settore delle materie plastiche, prodotti chimici e raffinazione, e SUEZ (EPA: SEV ), leader mondiale nei servizi ambientali, hanno oggi annunciato congiuntamente l'acquisizione di TIVACO, un'azienda specializzata nel riciclaggio delle materie plastiche ubicata a Blandain, in Belgio. L'azienda entrerà a far parte di Quality Circular Polymers (QCP), la joint venture paritetica per il riciclo delle materie plastiche creata dai due gruppi industriali. Con questa transazione, QCP porterà la propria capacità di produzione di materiali riciclati a circa 55.000 tonnellate l'anno.

"Questo ultimo investimento in QCP supporta l'ambizione di LyondellBasell di produrre e commercializzare 2 milioni di tonnellate l'anno di polimeri riciclati e da fonti rinnovabili entro il 2030. Il prolungamento del ciclo di vita della plastica attraverso il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo non solo elimina i rifiuti, ma crea anche un prodotto caratterizzato da un minor impatto in termini di CO2", ha dichiarato Richard Roudeix, Senior Vice President Olefins e Polyolefins per l'Europa presso LyondellBasell. "Questo approccio innovativo è fondamentale per sfruttare il valore aggiuntivo rappresentato dalle materie plastiche esistenti e al contempo soddisfare le esigenze dei proprietari dei marchi in termini di prodotti sostenibili".

"Siamo entusiasti di fare un passo avanti con LyondellBasell, nostro partner storico. Con la nuova acquisizione, accelereremo l'uso di polimeri circolari di qualità in Europa e sosterremo gli sforzi dei produttori industriali che si adoperano per conseguire i propri obiettivi ambientali", ha commentato Jean-Marc Boursier, COO del gruppo SUEZ. "Conferma inoltre l'ambizione di SUEZ a diventare leader mondiale dei servizi ambientali entro il 2030."

Lo stabilimento di TIVACO ha cinque linee di produzione in grado di lavorare circa 22.000 tonnellate di plastica riciclata l'anno. L'operazione fa seguito all'acquisizione del 2018 di QCP, un'azienda operante nel riciclo di materie plastiche con sede a Geleen, Paesi Bassi, in grado di trattare circa 35.000 tonnellate di materiale l'anno. Oggi, i materiali riciclati da QCP sono destinati a prodotti di consumo, tra cui la collezione di valigie S'Cure ECO di Samsonite.

QCP si impegna a porre fine alla dispersione dei rifiuti di plastica nell'ambiente. La joint venture sfrutta i rispettivi punti di forza dei due partner. SUEZ utilizzerà le proprie soluzioni tecnologiche all'avanguardia per la cernita e il riciclaggio in modo da migliorare la preparazione dei materiali destinati al recupero in QCP. LyondellBasell contribuirà con una leadership di lunga data nella tecnologia innovativa per la produzione di plastiche, una vasta esperienza nello sviluppo di prodotti e una profonda conoscenza dei mercati finali più importanti come quello dei beni di consumo, in cui l'azienda ha una forte presenza.

Sia SUEZ che LyondellBasell aderiscono all'Alliance to End Plastic Waste, un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata a contrastare la dispersione dei rifiuti di plastica nell'ambiente. L'alleanza dà vita a una rete diversificata di risorse e competenze per creare e far crescere soluzioni innovative in tutto il mondo.

Dichiarazione cautelativaLe dichiarazioni contenute in questa presentazione relativamente a questioni che non sono fatti storici sono dichiarazioni previsionali. Le presenti dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi di vertici aziendali di LyondellBasell ritenute ragionevoli al momento in cui sono state presentate e soggette a rischi e incertezze significativi. Quando vengono utilizzate in questa presentazione, le parole "stimiamo", "crediamo", "continua", "pensiamo di", "potrebbe", "riteniamo", "potenziale", "prevediamo", "dovrebbe", "sarà", "è possibile che" ed espressioni simili, sono intese a indicare dichiarazioni previsionali, anche se non tutte le dichiarazioni previsionali contengono tali parole identificative. I risultati effettivi potrebbero differire materialmente in base a fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le condizioni di mercato, la ciclicità aziendale del settore chimico, dei polimeri e della raffinazione, la nostra capacità di sviluppare e migliorare tipi di plastica che promuovano la sostenibilità e l'economia circolare, e la nostra capacità di aumentare i volumi di produzione di prodotti realizzati mediante riciclaggio o con materie prime rinnovabili. Ulteriori fattori che potrebbero causare risultati sostanzialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali sono indicati nelle sezioni "Fattori di rischio" del nostro Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2019, e il nostro Modulo 10-Q per i trimestri terminati il 31 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, disponibili all'indirizzo www.LyondellBasell.com sulla pagina Relazioni con gli investitori e sul sito web della Securities and Exchange Commission all'indirizzo www.sec.gov. Non vi è alcuna garanzia che le azioni, gli eventi o i risultati delle dichiarazioni previsionali si verificheranno, o eventualmente, quale impatto avranno sui nostri risultati operativi o sulle nostre condizioni finanziarie. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data in cui sono state rilasciate e si basano sulle stime e sulle opinioni dei vertici aziendali di LyondellBasell al momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate. LyondellBasell non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in caso di modifica delle circostanze o delle stime o delle opinioni della dirigenza, salvo nei casi previsti dalla legge.

Informazioni su QCP Quality Circular Polymers (QCP) fornisce ai proprietari di marchi e ai trasformatori di materie plastiche dei polimeri derivati da plastica usata caratterizzati da livelli qualitativi elevati e costanti. La fornitura affidabile, l'integrazione, le tecnologie leader e le ricette innovative consentono a QCP di portare l'industria della plastica circolare a un livello superiore. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.QCPolymers.com.

Informazioni su LyondellBasellLyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo operanti nel settore delle materie plastiche, dei prodotti chimici e della raffinazione. Trainata dal contributo dei suoi dipendenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali e prodotti che sono fondamentali per promuovere soluzioni alle sfide moderne, come migliorare la sicurezza degli alimenti per mezzo di confezioni leggere e flessibili, proteggere la purezza degli approvvigionamenti idrici per mezzo di tubi più robusti e versatili, incrementare la sicurezza, il comfort e l'efficienza dei consumi di carburante di molte auto e camion in circolazione e garantire l'effettiva funzionalità sicura di dispositivi elettronici ed elettrodomestici. LyondellBasell vende prodotti in oltre 100 Paesi ed è il più grande produttore al mondo di composti polimerici e il maggiore licenziatario di tecnologie per la poliolefina. LyondellBasell offre un portafoglio di prodotti circolari che fornisce ai clienti soluzioni per aumentare il contenuto in plastica riciclata nelle loro applicazioni con polimeri di alta qualità riciclati meccanicamente. Nel 2020, LyondellBasell è stata inserita per il terzo anno consecutivo nella classifica delle "World's Most Admired Companies" del magazine Fortune. Per maggiori informazioni su LyondellBasell, visitare il sito web www.LyondellBasell.com.

Informazioni su SUEZDalla fine del XIX secolo, SUEZ ha maturato competenze volte ad aiutare le persone a migliorare costantemente la propria qualità di vita proteggendo la propria salute e sostenendo la crescita economica. Con una presenza attiva in cinque continenti, SUEZ e i suoi 90.000 dipendenti si impegnano per salvaguardare il capitale naturale del nostro ambiente: acqua, suolo e aria. SUEZ fornisce soluzioni innovative e resilienti per la gestione delle acque, il recupero dei rifiuti, la bonifica dei siti e il trattamento dell'aria, ottimizzando la gestione delle risorse dei comuni e delle industrie attraverso città "intelligenti" e migliorandone le prestazioni ambientali ed economiche. Il gruppo fornisce servizi igienici a 64 milioni di persone e produce 7,1 miliardi di m3 di acqua potabile. SUEZ contribuisce inoltre alla crescita economica, con oltre 200.000 posti di lavoro creati direttamente e indirettamente su base annuale, e fornisce nuove risorse, con la produzione di 4,2 milioni di tonnellate di materie prime secondarie. Entro il 2030, il gruppo mira a soluzioni sostenibili al 100%, con un impatto positivo sull'ambiente, sulla salute e sul clima. Nel 2019 SUEZ ha generato ricavi totali per 18,0 miliardi di euro.

