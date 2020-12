Letteratura: John Donne, scoperto volume manoscritto con oltre 130 poesie

07 dicembre 2020 a

Londra, 7 dic. - (Adnkronos) - Il patrimonio librario del Regno Unito si arricchisce di una preziosa rarità, ricca di inediti: si tratta di un ignoto volume di poesie del grande scrittore inglese John Donne (1572-1631) che è stato acquisito dalla British Library di Londra. Il tomo rilegato, di oltre 400 pagine, con i bordi dorati, riporta 131 poesie di Donne, 6 delle quali risultano sconosciute. Il volume scritto a mano fornisce anche nuovi indizi sul lavoro del più celebre dei poeti cosiddetti metafisici, che fu anche predicatore come decano della cattedrale anglicana di San Paolo (celebre il suo sermone "Nessun uomo è un'isola").

L'annuncio del ritrovamento è stato dato dalla stessa British Library. Alexander Lock, curatore degli archivi e manoscritti moderni della Bibioteca Nazionale del Regno Unito, ha dichiarato all'"Observer": "È un manoscritto di notevole importanza letteraria, una nuova opera sostanziale della poesia di Donne che non è stata ancora studiata". Accuratamente trascritto a inchiostro da una mano sconosciuta, il manoscritto è una delle prime e più grandi raccolte di poesie di Donne, contemporaneo di William Shakespeare.

Il volume include le famose opere di Donne, "The Storm", "The Calm", "The Breake of Daye" e "Sunn Risinge", oltre ad alcuni testi di autori coevi meno noti. Lock ha precisato: "Ci sono anche sei poesie inedite e non attribuite, quindi potrebbero essere davvero interessanti da studiare. Non sappiamo ancora definitivamente se si tratti di inediti di Donne o addirittura di un autore sconosciuto".