Coronavirus: Svizzera, supera 5mila decessi

07 dicembre 2020

Berna, 7 dic. (Adnkronos/Ats) - Sono 9.809 le nuove infezioni da coronavirus confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 72 ore. La tendenza è al rialzo rispetto allo scorso fine settimana (8.782). Negli ultimi tre giorni sono stati registrati 176 ulteriori decessi, che portano il totale dei morti a 5.024, sopra la quota dei 5mila, in questo paese di poco più di 8,5 milioni di abitanti. Secondo il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), che come tutti i lunedì comprende anche i dati del weekend, vi sono anche 327 nuovi ricoveri in ospedale.

Nel fine settimana sono stati trasmessi i risultati di 60.058 test. Il tasso di positività è del 16,33%. Negli ultimi 14 giorni, il numero totale di infezioni è stato di 52.450, pari a 606,72 nuove infezioni ogni 100.000 abitanti. Dall'inizio della pandemia sono stati confermati in laboratorio 354.306 casi di Covid-19 su un totale di 2.896.303 analisi effettuate in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale 14.368 persone sono state ricoverate in ospedale.

Attualmente 29.172 persone sono in isolamento e 28.848 dei loro contatti sono stati posti in quarantena. Altre 185 persone di ritorno da un paese a rischio si trovano anch'esse in quarantena.