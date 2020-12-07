Autunno record, il più caldo mai registrato

Copernicus, novembre 2020 il più caldo a livello globale

Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - A livello globale, il mese di novembre 2020 è stato il più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l’Europa è stato l’autunno più caldo mai registrato. A rilevarlo, gli scienziati di Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea.

I dati mostrano che novembre è stato di circa 0,8°C al di sopra del periodo di riferimento standard di 30 anni del 1981-2010, più di 0,1°C al di sopra dei precedenti mesi di novembre più caldi del 2016 e 2019. Le temperature sono state per lo più superiori alla media in una vasta regione che copre gran parte dell'Europa settentrionale, della Siberia e dell'Oceano Artico. Temperature notevolmente superiori alla media si sono registrate anche in alcune parti degli Stati Uniti, in Sud America, in Africa meridionale, sull'altopiano tibetano, nell'Antartide orientale e in gran parte dell'Australia.

In Europa, le temperature di novembre 2020 sono state particolarmente elevate, il che ne fa il secondo mese di novembre più caldo insieme a quello del 2009 e di 0,2°C al di sotto della temperatura del novembre 2015. Al contrario, le temperature sono state più basse rispetto alla media in Asia centrale e nell’Antartide occidentale.

Le temperature medie autunnali in Europa sono state più alte degli autunni passati. Per l'autunno boreale 2020 (settembre, ottobre e novembre), le temperature europee sono state di 1,9°C al di sopra del periodo di riferimento standard, e 0,4°C in più rispetto alla temperatura media del 2006, l'autunno più caldo. La maggior parte dell'Europa ha registrato temperature superiori alla media in particolare nelle zone settentrionali e orientali del continente.

La regione Artica e soprattutto ampie zone della Siberia settentrionale hanno registrato temperature molto al di sopra della media per tutto il 2020, non solo durante il mese di novembre e l'autunno boreale. Lo stesso vale per la banchisa di questa regione, particolarmente bassa dall'inizio dell'estate. Anche qui, i dati di C3S mostrano che nel mese di novembre 2020 la banchisa ha raggiunto il livello più basso registrato nel mese di novembre dal 1979, quando sono iniziate le osservazioni satellitari.

A un solo mese dalla fine dell'anno, i dati di C3S per l'anno in corso mostrano che il 2020 è attualmente alla pari con il 2016, l'anno solare più caldo registrato, seguito di poco dal 2019.

Sulla base dei dati provenienti da diversi set di dati globali e includendo i dati fino a ottobre, il WMO ha annunciato la scorsa settimana che il 2020 è destinato a diventare uno dei tre anni più caldi mai registrati. L'aggiunta di un altro mese di dati di C3S dimostra che il 2020 è ora ancora più vicino al record del 2016. Le temperature del 2020 potrebbero essere simili o leggermente superiori a quelle del 2016, a meno che l’anomalia della temperatura globale subisca un blocco tra novembre e dicembre, come già avvenuto in precedenza.

Nel 2020 l’Europa ha visto temperature di 0.5°C più alte rispetto a quelle del periodo gennaio-novembre 2019, il periodo più caldo mai registrato, e di almeno 0.4°C più calde rispetto allo stesso periodo di qualsiasi altro anno nel dataset di C3S.

Per Carlo Buontempo, direttore di Copernicus Climate Change Service presso Ecmwf, "a livello globale, novembre è stato un mese eccezionalmente caldo rispetto ad altri mesi di novembre, e le temperature nell'Artico e nel nord della Siberia sono rimaste costantemente alte, con la banchisa alla sua seconda estensione più bassa nel mese di novembre. Questa tendenza è preoccupante ed evidenzia l'importanza di un monitoraggio completo dell'Artico, in quanto si sta riscaldando più velocemente del resto del mondo".

"Questi dati sono sintomi di un trend di riscaldamento a lungo termine e sottolineano che dobbiamo adottare misure per mitigare il rischio di impattare sul cambiamento climatico e, in ultima analisi, rispettare il limite fissato nell'Accordo di Parigi del 2015 di 1,5°C", aggiunge.