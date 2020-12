Ue: Faraone, 'Conte abbia buonsenso, riveda sue posizioni su gestione Recovery'**

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini non per consegnarli nelle mani di Conte, a cui comunque è stata data la più grande libertà di azione mai vista da un premier in democrazia, così come era giusto fare durante la pandemia. Fin qui si è governato con i dpcm, oggi si vuole commissariare anche il Cdm, tra l'altro composto, secondo chi lo guida, dai migliori ministri del mondo, con una struttura e un piano di interventi che non abbiamo nemmeno visto. L'auspicio è che Conte freni e riveda le sue posizioni”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Omnibus.