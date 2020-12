Ue: Bonetti, 'no a struttura parallela di cui Parlamento non sa nulla'**

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Italia Viva entra in questo Consiglio dei ministri con una preoccupazione che è l'Italia, gli italiani che hanno perso il lavoro. Noi ci preoccupiamo di questo e non di moltiplicare poltrone e consulenze. C'è una sanità che bisogno di investimenti quindi il Mes va usato". Lo dice la ministra Iv, Elena Bonetti, arrivando a palazzo Chigi.

"Dobbiamo disegnare il futuro dell'Italia per i prossimo 30 anni. Per farlo c'è un governo che rende conto al Parlamento. Costituire una sorta di struttura parallela al governo di cui il Parlamento non sa nulla, esautora il Paese nella progettazione del futuro", conclude Bonetti.