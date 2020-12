Milano: Comune, in Galleria Vittorio Emanuele cala base asta affitti e temporary shop

06 dicembre 2020 a

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo per il sostegno alle attività commerciali del complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II. Oltre all'apertura di temporary shop, è prevista la facoltà di concludere aumenti di capitali che rafforzino la struttura patrimoniale delle imprese, senza che si realizzi il cosiddetto change of control e la duplicazione dei canoni concessori. Inoltre, per garantire rapidità ed efficienza nella rotazione degli esercizi commerciali in scadenza, l'amministrazione ha deciso di rettificare le modalità di determinazione della base d'asta. Verrà utilizzato come parametro la media ponderata dei valori d'affitto dei due anni precedenti alle nuove gare e non più la stima del valore di mercato attuale. Infine, si estende alle botteghe storiche multivetrina lo sconto del 10% sul canone di concessione, previsto in precedenza per i soli monovetrina.

"Abbiamo messo in campo alcune importanti azioni amministrative che possono aiutare le imprese che hanno investito nei negozi della Galleria ad affrontare il momento difficile che tutta la città sta vivendo", afferma l'assessore comunale al Demanio, Roberto Tasca. "Senza gravare sulla già complessa situazione del bilancio comunale, tutt'ora in equilibrio grazie al lavoro delle componenti politiche e tecniche dell'amministrazione, oggi presentiamo a chi offre bellezza e prestigio al mondo nel Salotto dei milanesi alcuni possibili strumenti per resistere all'emergenza economica. Lo facciamo senza costi per l'ente e con la massima trasparenza normativa".