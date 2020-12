06 dicembre 2020 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Continueremo a lavorare per la crescita dell'economia sostenendo innanzitutto , artigiani, partite Iva e lavoratori in difficoltà. E diremo no alla riforma del Mes rimanendo favorevoli all'uso dei 37 mld in funzione anti Covid 19". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.