Mes: Lezzi, 'per sì a riforma consultazione su piattaforma Rousseau'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Sappiamo bene, i miei colleghi ed io, che il 9 dicembre si voterà in Parlamento una risoluzione per dare un indirizzo al governo circa la riforma del Mes. Se non ci sarà la serieta che merita questo argomento e qualcuno vorrà votare questa riforma, solo un voto sulla piattaforma Rousseau potrà legittimare le scelte di questi parlamentari che invertirebbero la rotta rispetto al programma e a quanto fatto in questi due anni. Rousseau ha dato vita a due governi e ha indirizzato altre decisioni su temi sensibili. Il nostro metodo prevede la consultazione dei nostri iscritti". Lo chiede, in un post su Facebook, la senatrice M5S Barbara Lezzi, tra i firmatari della lettera "inviata ai vertici, che aveva il fine di un confronto nel merito", nella quale "parliamo chiaramente di riforma e non di attivazione". (segue)