Mes: Lezzi, 'basta sciocchezza votiamo ma non lo attiviamo'

06 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Basta con la sciocchezza che 'o votiamo ma non lo attiviamo'. Per carità, è un tentativo mal riuscito di manipolazione". Lo scrive, in un post su Facebook, la senatrice M5S Barbara Lezzi, a proposito del voto sul Mes.

"Scusate la mia consueta franchezza -aggiunge- ma è così. E, vi prego, non impicchiamo l'identità e la coerenza del M5S all'albero della complessità, della politica con la P maiuscola, del superamento degli steccati ideologici o di altre frasi fritte e rifritte".