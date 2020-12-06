Mes: D'Uva, 'M5S che hanno firmato lettera non voteranno contro risoluzione'(2)

(Adnkronos) - "Mercoledì -ricorda poi D'Uva- non si vota su utilizzo Mes, si fa speculazione su questo voto di mercoledì. Con gli alleati di governo abbiamo sempre trovato un punto di caduta, lo troveremo anche questa volta In tutto questo chi svolge un ruolo fondamentale è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che riesce a fare sintesi tra forze politiche diverse".
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