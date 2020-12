M5S: Azzolina, 'ha merito di dare spazio, altri partiti no'

06 dicembre 2020 a

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - “Il M5S ha un grandissimo merito e io l'ho visto di persona. Io ho avuto l'opportunità di entrare in politica grazie al mio curriculum e al mio impegno. Non so quante altre forze politiche avrebbero potuto fare lo stesso, ma io per questo devo ringraziare il M5S”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a L'Aria di domenica su La7.

"Il mio cuore -ha detto- è più verso i valori della sinistra. Credo di dimostrarlo facendo tutto quello che stiamo facendo per la scuola. Votavo anche da quella parte".