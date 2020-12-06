Governo: Delrio, 'politica non è nuova con reincarico a premier e vecchia con rimpasto'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Parlare di vecchia politica sa di reinterpretazione del populismo e sinceramente mi lascia perplesso. La politica non è nuova quando ti affida un reincarico per la guida del governo e diventa vecchia quando ti critica e ti stimola a fare meglio. Siamo tutti impegnati, nessuno qui persegue i propri interessi". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziando Delrio, intervistato da 'La Repubblica', replicando al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a proposito di rimpasto ha parlato di vecchia politica.