05 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Aver riportato l'Italia in Europa, dopo il Conte 1, ha significato 209 miliardi di Recovery, per me 37 miliardi del Mes e l'Italia protagonista a livello internazionale con presidenza G20". Lo dice Matteo Renzi a Sky Tg24 'Live In'.