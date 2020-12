Meteo: Lombardia, pioggia fino a metà settimana, neve anche a bassa quota

05 dicembre 2020 a

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Sulla Lombardia insistono condizioni perturbate con diffuse precipitazioni, localmente moderate e anche a carattere nevoso a bassa quota. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale. Piogge persistenti almeno sino a metà della settimana prossima, seppur con temporanei miglioramenti, in particolare sui settori occidentali. Temperature massime generalmente al di sotto delle medie del periodo.

Domani, domenica 6 dicembre, fino al pomeriggio da molto nuvoloso a coperto, in serata irregolari schiarite, in particolare sulle pianure occidentali. Precipitazioni: diffuse da deboli a localmente moderate sino alla mattinata, in progressiva attenuazione o esaurimento a partire da sud-ovest; più persistenti sui rilievi nord-orientali. Limite neve a circa 1000 metri, in leggero calo in serata. Temperature minime in calo tra 0 e 3 gradi, massime stazionarie tra 5 e 10 gradi, con valori maggiori a est.

Lunedì 7 dicembre cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche irregolare e temporanea apertura. Precipitazioni: deboli intermittenti in mattinata su zone meridionali e occidentali, in progressiva estensione e intensificazione a tutta la regione. Fenomeni in attenuazione in serata a partire da sud-ovest. Limite neve oltre 1000 metri nelle prime ore, in calo intorno a 500 metri su zone occidentali. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in leggero calo. Venti: in pianura deboli o moderati prevalentemente orientali; in montagna deboli o localmente moderati meridionali, forti raffiche in quota.