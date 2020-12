Mes: Salvini, 'no perchè Trattato internazionale con condizioni'

05 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il Mes un Trattato internazionale che rimanda a delle condizioni, in passato le hanno visti i greci, i ciprioti. Ci sono 70 miliardi di euro fermi nelle casse dello Stato perchè il governo non riesce a spenderli, il problema dell'Italia non è la mancanza di soldi, ma di idee". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, ribadendo la contrarietà all'utilizzo del Mes, durante un confronto tra i leader politici, organizzato da Sky Tg 24.