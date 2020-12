Infrastrutture: Renzi, 'serve piano shock, chiederemo conto ritardi'

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Oggi piove a Venezia. Entra in funzione il Mose. E non ci sono problemi. Sapete che vuol dire? Che le infrastrutture servono. E salvano. Mi dispiace per i ritardi incredibili sulle infrastrutture e sul Piano Shock. E dire che il Piano Shock potrebbe aiutare anche l'economia, importantissimo in un momento in cui il Pil è a meno 10%. Sinceramente non capisco che cosa stiano aspettando le burocrazie ministeriali. Chiederemo conto in tutte le sedi dei ritardi di questi mesi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.