Governo: Fornaro, 'ricercare unità altrimenti sconfitta per Italia'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Le ragioni che portarono alla nascita nell'estate dello scorso anno del governo non sono venute meno e a osservare bene si sono ridotte anche le differenze su temi rilevanti come quello del rapporto con l'Europa. Soltanto un anno fa proporre gli eurobond e l'abbandono delle politiche di austerità sembrava lunare ed oggi, invece, questa è la realtà dell'Europa di oggi, grazie anche all'impegno del governo e della sua maggioranza. I nemici dell'idea di un'Europa solidale e i sovranisti di tutti i Paesi sono però sempre in agguato. Non bisogna dilapidare il patrimonio del cambio di passo dell'Europa, anche perché é essenziale per aiutarci a superare la doppia crisi (sanitaria ed economica) prodotta dal Covid 19". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Gli sforzi di queste ore, quindi, devono essere indirizzati a ricercare le ragioni dell'unità tra le forze di governo -aggiunge- e non ad accentuare i punti di vista differenti, perché l'alternativa sarebbe una sconfitta collettiva e nazionale".