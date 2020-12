Covid Emilia Romagna, 1.964 casi e 52 morti: il bollettino

06 dicembre 2020 a

Bologna, 5 dic. (AdnKronos) - Sono 1.964 i nuovi contagi da

Ancora, 2 in provincia di Bologna, a Imola (una donna di 97 anni e un uomo di 88 anni); 2 nel ferrarese (una donna di 89 anni e un uomo di 95 anni); 22 in provincia di Ravenna (12 donne – due di 76, due di 81 anni, 1 di 84, 1 di 85, 1 di 89, 3 di 92 anni, 1 di 93 e una di 97 anni– e 10 uomini, rispettivamente di 68,73,80,84,85,86,88,91,93 e 94 anni); 3 nel riminese, cioè due donne una di 91 e una di 92 anni e un uomo di 84 anni. Non si sono registrati decessi nella provincia di Forlì-Cesena. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 6.074.

Prosegue, poi, l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 991 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 369 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 620 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45,1 anni.

Sui 991 asintomatici, 505 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 115 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 24 con gli screening sierologici,13 tramite i test pre-ricovero. Per 334 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 395 nuovi casi; Bologna (361); Reggio Emilia (293); Ravenna (202); Rimini (156); Parma (129); Piacenza (117); Ferrara (113); quindi i territori d Cesena (79); Imola (71) e Forlì (48). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.663 tamponi, per un totale di 2.211.300. A questi si aggiungono anche 1.841 test sierologici e 1.393 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.339 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 56.270. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 69.629 (- 427 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.679 (-412), il 95,7% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 243 (- 5 rispetto a ieri), 2.707 quelli negli altri reparti Covid (-10).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 16 a Parma (-1); 33 a Reggio Emilia (+1 da ieri); 53 a Modena (-3); 63 a Bologna (+2); 5 a Imola (invariato); 15 a Ferrara (-2); 12 a Ravenna (-2); 6 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall'inizio dell'epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 13.086 a Piacenza (+117 rispetto a ieri, di cui 54 sintomatici); 10.955 a Parma (+129, di cui 76 sintomatici); 18.792 a Reggio Emilia (+293, di cui 127 sintomatici); 24.151 Modena (+395, di cui 214 sintomatici); 25. 582 a Bologna (+361, di cui 212 sintomatici); 3.938 casi a Imola (+71, di cui 30 sintomatici); 6.519 a Ferrara (+113, di cui 29 sintomatici); 8.898 a Ravenna(+ 202, di cui 74 sintomatici); 4.787 a Forlì (+48, di cui 28 sintomatici); 4.250 a Cesena (+79, di cui 53 sintomatici) e 11.015 a Rimini (+156, di cui 76 sintomatici).