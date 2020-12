Chiesa: Milano, in Duomo messe più importanti 'tradotte' per non udenti

05 dicembre 2020 a

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - A cominciare dal Pontificale in occasione dell'Immacolata, martedì 8 dicembre, le celebrazioni più importanti dell'anno liturgico, presiedute in Duomo dall'arcivescovo monsignor Mario Delpini, saranno tradotte nel linguaggio dei segni e sottotitolate. È questo l'esito di un accordo tra l'Arcidiocesi di Milano e la Fabbrica del Duomo, voluto dallo stesso arcivescovo che, già nella lettera pastorale dello scorso anno 'La situazione è occasione' e in diversi altri incontri, aveva sollecitato una particolare attenzione affinché fosse favorita la partecipazione alla liturgia delle persone ipoudenti.

Grazie all'accordo, nelle messe supportate da questo servizio, nei quattro maxischermi posti nelle navate centrali e negli altri 10 monitor che compongono il circuito di trasmissione interno della cattedrale, i non udenti potranno vedere insieme alle immagini l'interprete che tradurrà tutte le parti della celebrazione: il rito, l'omelia e i canti. A beneficio di coloro che non conoscono il linguaggio dei segni, a fondo schermo scorreranno anche i sottotitoli.

Le messe nel linguaggio dei segni e sottotitolate saranno inoltre trasmesse in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming dal portale della diocesi www.chiesadimilano.it. Il servizio di traduzione per i non udenti è previsto per martedì 8 dicembre, per la messa di Natale e quella del 6 gennaio per l'Epifania. E ancora il 21 febbraio 2021 per la celebrazione nella prima domenica di Quaresima, per la domenica delle Palme (28 marzo), per le celebrazioni dal 1 aprile a domenica 4 aprile quando si celebra la Pasqua e domenica 15 agosto per il Pontificale Assunzione della Beata Vergine Maria.