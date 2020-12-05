Caso Meredith, legale Guede: "Da Rudy percorso impeccabile"

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Rudy è molto tranquillo e ha ringraziato tutti. Il merito dell’affidamento in prova è tutto suo e dell’equipe di medici e psicologi del carcere di Viterbo. Siamo molto soddisfatti, è un traguardo importante”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Fabrizio Ballarini, commentando l’affidamento in prova del suo assistito Rudy Guede.

“Non si tratta di uno sconto di pena – tiene a precisare l’avvocato – per lui la pena finirà comunque a marzo 2022, è libero ma non può muoversi da Viterbo, deve svolgere attività lavorativa ed è controllato dall’ufficio esecuzione penale esterna”.

Guede usufruiva già di un permesso e lo scorso anno ottenne la semilibertà. “Come ha riconosciuto il tribunale di sorveglianza, Rudy ha svolto un percorso impeccabile, senza elementi di negatività. Faceva il servizio mensa alla Caritas e durante il Covid si è occupato di sanificare la parrocchia e la chiesa prima delle funzioni religiose” spiega Ballarini. “Adesso – conclude l’avvocato – vive in un appartamento in affitto ed è molto ben inserito nell’attività della Caritas”.