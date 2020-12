Bergamo: nasconde droga in casa, in manette operaio

05 dicembre 2020 a

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne operaio, residente ad Albino (Bergamo), sorpreso in una strada poco illuminata con 2 grammi di marijuana. La successiva perquisizione a casa ha permesso di trovare circa 200 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e nascosti nei luoghi più disparati: 35 dosi in un barattolo dosa-caffè in cucina, 11 grammi in un cassetto contenente tovaglioli in soggiorno; due buste nelle scarpe; tre dosi in camera da letto; 115 grammi di marijuana in una scatola nel ripostiglio dove c'era anche un bilancino di precisione, un grinder e 1000 euro. Lo stupefacente, il denaro ed il grinder sono stati sequestrati, mentre l'arrestato sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo.