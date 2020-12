Ue: Conte, 'polemiche e distinguo ma percorso veloce e cristallino su Recovery'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Ci attendono mesi difficili e complessi, ne siamo consapevoli ma bbiamo gambe e polmoni per superare le sfide. Ma per farlo serve il contributo di tutti, di tutte le migliori energie del Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un video intervento all'evento Rinascita Italia, organizzato dalla Fondazione Guido Carli.

"Tra qualche giorno sarò a Bruxelles per discutere del Recovery Fund e voglio rassicurare tutti che dietro alla nebbia delle polemiche e dei distinguo pur legittimi, c'è un percorso veloce e cristallino per valorizzare al meglio quella che per l'Italia è un'occasione storica: 209 miliardi che devono cambiare le nostre vite".