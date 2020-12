Tv: Fnsi e Usigrai, 'siamo dalla parte di Ranucci e con la redazione di Report'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Siamo dalla parte di Sigfrido Ranucci e della redazione di Report, minacciata da chi vorrebbe impedire ai cittadini di essere informati su malaffare, truffe, minacce alla loro salute e alla Costituzione. Sentir riecheggiare la sigla Nuove Br ci riporta ad anni bui e dolorosi per il nostro Paese. Siamo certi della massima attenzione delle autorità per verificare l'attendibilità della minaccia. Come siamo consapevoli che non basteranno deliranti intimidazioni a fermare il lavoro dei colleghi". Lo affermano, in una nota, Federazione nazionale della Stampa italiana e Usigrai a proposito della lettera inviata da Padova alla redazione di Report e ricevuta martedì scorso. Un foglio a quadretti scritto in stampatello con caratteri prestampati e in alto in pennarello la sigla nuove Brigate Rosse con la stella a cinque punte.