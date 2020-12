Scuola, ad Generali Italia: 'Agire insieme per costruire un futuro sostenibile'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Agire insieme per affrontare l'emergenza e costruire un futuro sostenibile. Sono queste le parole di Marco Sesana, Country Manager & ceo di Generali Italia e Global Business Lines, in occasione della presentazione del secondo osservatorio ‘Ora di futuro', il progetto educativo che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit di tutta Italia, promosso da Generali Country Italia insieme a The Human Safety Net l'iniziativa globale del gruppo Generali a favore delle comunità e in partnership .

“L'obiettivo della nostra Fondazione The Human Safety Net è quello di liberare il potenziale delle persone: oggi è più che mai importante per affrontare e superare l'emergenza che stiamo vivendo e per costruire un futuro sostenibile” afferma Sesana.

“Con questo progetto di educazione partiamo proprio dai bambini, che rappresentano il nostro futuro. Lo facciamo allargando sempre di più la rete di impegno e competenze con istituzioni, Onlus, scuole, famiglie, agenti e dipendenti, per fornire ai bambini gli strumenti per affrontare il mondo e l'aspirazione ad avere un impatto su di esso. Questo significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia” conclude il ceo di Generali Italia.