Quest'inverno lavora in modo intelligente e vivi meglio con la nuova offerta di lavoro da remoto di Jumeirah Group a Dubai

I nomadi digitali possono partire da climi più caldi quest'inverno con il nuovo pacchetto di lavoro da remoto di Jumeirah a Dubai, progettato per facilitare gli affari e uno stile di vita all'aperto che susciterà l'invidia di tutti

DUBAI, EAU, 4 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Scegli Dubai per l'inverno con un accessibile pacchetto di lavoro da remoto che unisce lo stile di vita contemporaneo della città a spazi di lavoro innovativi, oltre all'accesso esclusivo a una delle spiagge private più belle di Dubai. Il nuovo pacchetto Discover Remote Work di Jumeirah Hotels & Resorts è progettato per dare una nuova prospettiva all'home office, aprendo al contempo un mondo di possibilità per scoprire la dinamica Dubai e la sua ineguagliabile gamma di attività invernali all'aperto.

Soggiorna e lavora dal cuore della città alle Jumeirah Emirates Towers, note per gli spazi eleganti, le esperienze gastronomiche con tavoli all'aperto, la piscina ringiovanente, la spa e le strutture per il fitness. Lavorare da remoto diventa più facile che mai: la lounge privata offre la possibilità di co-working grazie al WIFI ad alta velocità, al supporto informatico e alla stampa gratuita, ma avrai anche accesso a sale riunioni all'avanguardia. Potrai inoltre sentirti veramente a casa, grazie ai comfort disponibili in camera: la più recente tecnologia LED SMART TV con connettività Netflix e Chromecast integrata e servizio lavanderia settimanale per venti capi di abbigliamento.

Una volta terminato il lavoro, lì fuori c'è tutto un mondo che ti aspetta. Rilassati al sole sulla spiaggia privata incontaminata del Jumeirah e goditi un drink sul lettino, concediti un trattamento spa rivitalizzante o gusta una cena a piedi nudi nella sabbia presso uno dei ristoranti esclusivi del Jumeirah. Grazie alla prossimità agli eccellenti collegamenti, come la metropolitana di Dubai, le Jumeirah Emirates Towers sono anche il luogo ideale per esplorare tutto ciò che Dubai ha da offrire.

A soli 3.600 EUR a persona o 4.900 EUR a coppia, per un soggiorno di 31 giorni, il pacchetto Discover Remote Work di Jumeirah include colazione, servizio lavanderia, accesso due volte alla settimana ai due chilometri di spiaggia privata del Jumeirah, oltre all'ingresso alla piscina a temperatura controllata e alle strutture all'avanguardia di Talise Fitness. Gli ospiti possono inoltre effettuare l'upgrade a una camera Premier Deluxe (in base alla disponibilità). I buongustai avranno l'imbarazzo della scelta, tra cene informali e specialità, con uno sconto del 20% presso alcuni locali selezionati. Jumeirah garantisce anche la copertura logistica, con un test molecolare gratuito per soggiorno e servizio navetta da e verso l'aeroporto.

Per maggiori informazioni su Discover Remote Work a Dubai con Jumeirah, a soli 3.600 EUR a persona o 4.900 EUR a coppia per un soggiorno di 31 giorni, visita il sito http://www.jumeirah.com/JETRemoteWork

Informazioni su Jumeirah Group:

Jumeirah Group, membro di Dubai Holding e azienda alberghiera di lusso globale, gestisce un portafoglio di oltre 6.500 proprietà chiave in tutto il Medio Oriente (tra cui il famoso Burj Al Arab Jumeirah), in Europa e in Asia, con altre proprietà attualmente in fase di costruzione in tutto il mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1347208/Jumeirah_Group_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1347209/Jumeirah_Group_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1347210/Jumeirah_Group_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1347211/Jumeirah_Group_4.jpg