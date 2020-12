Mes: Cairo, 'i 37 miliardi sarebbero utilissimi'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Io non capisco come non abbiamo aderito al Mes che avrebbe portato a noi 37 miliardi di euro di risorse fresche in un momento in cui ne avremmo moltissimo bisogno in particolare per quanto riguarda la sanità. Un'azienda paese come l'Italia che è arrivata quasi 2.600 miliardi di debito non credo che debba stare a sottilizzare troppo per accedere o meno a 37 miliardi che oggi sarebbero utilissimi". Ad affermarlo è Urbano Cairo, presidente di Cairo Editore intervenendo a 'Ri-nascita Italia'. "Il Governo ha fatto bene il primo lockdown. E' stato molto tempestivo e veloce. Ha evitato molti decessi", aggiunge.