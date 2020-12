Maltempo: sindaco Varese, 'nevicata seria'

04 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "Non nascondiamoci. Non nevicava così da tantissimi anni e molte strade non sono in buono stato. Questa nevicata è molto più seria. Le squadre sono al lavoro da stanotte ma la neve continua a cadere abbondante e senza tregua". Lo scrive il sindaco di Varese, Davide Galimberti.

"Gli uomini e mezzi al lavoro sono tanti, a Varese abbiamo oltre 200 chilometri di strade da pulire. Devo dire però che la polizia locale ha trovato ancora troppe auto e camion sprovviste di gomme da neve. Questo di certo non aiuta anche perché se si crea traffico sulle strade a causa di auto bloccate senza le gomme adatte anche gli spalaneve non riescono a lavorare bene", aggiunge.