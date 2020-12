Governo: Bernini, 'Palazzo Chigi è ormai porto delle nebbie'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “La maggioranza è in stallo assoluto su tutto: i tavoli programmatici si concludono sistematicamente con un rinvio, le riforme sono in un angolo, per non parlare dei piani sui fondi europei. Non solo: decine di parlamentari si dissociano attraverso quotidiane raccolte di firme dalla linea del governo su questioni politiche cruciali. Conte è assediato e si affida alle dirette Facebook nel tentativo di recuperare i consensi perduti, ma Palazzo Chigi è ormai diventato un porto delle nebbie del tutto incapace di traghettare il Paese fuori dall'emergenza”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Fi, Anna Maria Bernini.