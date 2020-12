Finacity organizza un programma di cartolarizzazione di crediti fino a 75 milioni di EUR per Metinvest Trametal e Ferriera Valsider in Italia

04 dicembre 2020 a

a

a

GENOVA, KYIV, STAMFORD e NEW YORK, 4 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Finacity Corporation ("Finacity"), che fa parte della famiglia di aziende Greensill, ha lanciato con successo un programma di cartolarizzazione dei crediti da 75 milioni di EURO per Metinvest Trametal e Ferriera Valsider, due stabilimenti di rilaminazione dell'acciaio con sede a Genova, parte di Metinvest. Finacity ha fornito supporto per l'attività di originazione, analisi e strutturazione e funge da amministratore permanente.

La cartolarizzazione fa parte della strategia di finanziamento di Metinvest, volta a potenziare il suo portafoglio di debito con strumenti che ne miglioreranno il profilo di credito, ridurranno il costo del debito e creeranno un quadro prudente per un finanziamento affidabile del capitale circolante a lungo termine.

Yuriy Ryzhenkov, Chief Executive Officer di Metinvest, ha dichiarato: "Questo accordo fondamentale fa parte di una più ampia strategia per espandere la nostra clientela e fornire soluzioni aggiuntive e flessibili per il finanziamento delle vendite in Europa. La cartolarizzazione consente inoltre di entrare in contatto con nuove istituzioni finanziarie desiderose di partecipare all'accordo e di fornire ulteriore liquidità al gruppo. Desidero ringraziare Rabobank per il supporto a lungo termine nei confronti di Metinvest e dare il benvenuto a Finacity Corporation come nuovo e importante partner".

Informazioni su Metinvest

Metinvest è un gruppo internazionale, verticalmente integrato, di società siderurgiche e minerarie (definite congiuntamente "Metinvest" o "il Gruppo"). Il gruppo comprende asset minerari e metallurgici in Ucraina, UE, Regno Unito e Stati Uniti, integrati da una rete di vendita globale. Metinvest gestisce l'intera catena di produzione, dall'estrazione di minerali ferrosi e carbone alla produzione di prodotti semilavorati e finiti in acciaio.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: metinvestholding.com

Informazioni su Metinvest Trametal e Ferriera Valsider

Metinvest Trametal SpA ("Metinvest Trametal") e Ferriera Valsider SpA ("Ferriera Valsider") sono impianti di ri-laminazione dell'acciaio di Metinvest ubicati in Italia. Hanno una capacità di circa 1,2 milioni di tonnellate di prodotti piani (lamiere di quarto e bobine laminate a caldo) e rappresentano una forza importante sul mercato europeo dei prodotti piani. Offrono un'ampia gamma di gradazioni adatte all'applicazione in numerosi settori industriali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: metinvestholding.com

Informazioni su Finacity

Finacity, membro della famiglia di aziende Greensill, è specializzata nella strutturazione e fornitura di programmi efficienti di finanziamento di crediti nei mercati dei capitali, finanziamenti per fornitori e passività, back-up servicing e amministrazione di programmi. Finacity attualmente organizza il finanziamento e la gestione di un volume annuo di crediti pari a circa 100 miliardi di USD. Con risorse negli Stati Uniti, in Europa e in America latina, Finacity conduce attività in tutto il mondo con obbligazionisti in 175 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.finacity.com

Informazioni su Greensill

Riformatrice di natura, Greensill sfida lo status quo lavorando per rendere la finanza globale più equa e creando condizioni di parità per tutte le aziende e per tutte le persone. L'azienda sblocca capitali in modo che il mondo possa metterli all'opera.

Fondata nel 2011, Greensill ha sede a Londra, con uffici a New York, Francoforte, Chicago, Miami, Singapore, Bogota, Shenzhen, Abu Dhabi, Johannesburg, Sydney, Warrington e Bundaberg. Greensill fornisce soluzioni di finanziamento innovative a clienti in Europa, Nord America, America Latina, Medio Oriente, Africa e Asia, destinando più di 143 miliardi di dollari di finanziamenti nel 2019 a oltre 8 milioni di clienti e fornitori in oltre 175 Paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.greensill.com.

