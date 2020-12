Disabili: Castellone (M5S), 'nessuno deve restare indietro'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "La pandemia ci ha mostrato, una volta di più, come in una società che non garantisce pari diritti a tutti, siano i più fragili ad essere maggiormente esposti all'impatto di eventi tragici. Per questo il motto del Movimento 5 stelle è sempre stato: nessuno deve restare indietro". Lo afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

"Secondo gli ultimi aggiornamenti Istat, in Italia, le persone disabili -ricorda- sono più di tre milioni, pari al 5,2% dell'intera popolazione. Le persone che devono vivere quotidianamente con gravi limitazioni sono circa 1,5 milioni e, nella maggior parte dei casi, over 75. Sei disabili su dieci nel nostro Paese sono donne, con la differenza di genere che appare ancora più evidente dai 65 anni in su. Con l'esplodere del contagio e l'imposizione delle misure di contenimento si è improvvisamente spenta la luce sui bisogni delle persone più deboli. Occorre una totale riorganizzazione della rete assistenziale ed occorre investire in servizi digitali. Bisogna rafforzare i percorsi di inclusione lavorativa e scolastica perchè la normalità è di tutti e si racchiude nel diritto a vivere, a prescindere da ogni diversità".