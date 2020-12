Deal Source Italia acquisisce 70% di Pietribiasi Michelangelo

04 dicembre 2020 a

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Deal Source Italia, società di advisory creata qualche mese fa da Sergio Buonanno e Daniela Ingrosso e focalizzata su buy-out di PMI industriali in forma di club deal, ha perfezionato l'acquisto del 70% di Pietribiasi Michelangelo. Fondata negli anni '60, Pietribiasi Michelangelo, con sede a Marano Vicentino, è una piccola eccellenza italiana attiva nella produzione di impianti e macchinari per il settore lattiero-caseario (latte e formaggi, burro, yogurt e prodotti fermentati), per la produzione di succhi e bibite, gelato e birra.

Il club deal ha originato e strutturato l'operazione mediante la costituzione di una società veicolo capitalizzata da una serie di investitori, tra i quali Banca Ifis con il ruolo di anchor investor istituzionale, Banca Patrimoni e gli imprenditori Domenico Catanese, Germano Fanelli, Samuele Mazzini, Rossella Po, oltre al Club degli Investitori di Torino. L'obiettivo dell'investimento è quello di supportare l'attuale management nel progetto di crescita sia organica che attraverso aggregazione di altre realtà complementari, mediante le competenze finanziarie e industriali di Deal Source Italia ed il suo network.

Mario Pietribiasi, già socio insieme al fratello Antonio della società, ha reinvestito al 30% nell'operazione e continuerà a guidare l'azienda nel cui consiglio di amministrazione sono entrati Sergio Buonanno, Daniela Ingrosso e Samuele Mazzini per dare il proprio contributo nelle scelte strategiche e nell'attività di business development. Nel 2019 la società ha conseguito un fatturato di circa 11 milioni di Euro, realizzato per quasi il 90% fuori dall'Italia, con un EBITDA margin superiore al 20% e generazione di cassa positiva.

Mario Pietribiasi, socio e Amministratore Delegato di Pietribiasi Michelangelo S.r.l. ha affermato: “La decisione di farci affiancare da un nuovo socio finanziario è nata dall'esigenza di avere un ulteriore supporto per proseguire il processo di crescita iniziato qualche anno fa. In Deal Source abbiamo trovato un team di persone che ha condiviso sin da subito la nostra filosofia e la visione di lungo periodo. In questi mesi

abbiamo avuto modo di apprezzarne l'approccio industriale, le competenze tecniche, ma anche le qualità personali di Sergio e Daniela che lo rendono il giusto compagno di viaggio per questa nuova avventura. Grazie al loro contributo, sono sicuro che Pietribiasi potrà accelerare ulteriormente la crescita anche attraverso acquisizioni e raggiungere traguardi importanti sui quali già stiamo lavorando attivamente insieme.”

Sergio Buonanno, Presidente di Deal Source Italia ha affermato: “Pietribiasi Michelangelo rappresenta il primo investimento in club deal organizzato da Deal Source Italia. Il nostro obiettivo è quello di realizzare altri 4-5 investimenti nei prossimi tre anni, al fine di preparare le aziende target nell'arco di 3-4 anni per una successiva fase di sviluppo a cui contribuiranno operatori di private equity più grandi, interessati ad acquisire realtà che siano più strutturate e managerializzate rispetto a quelle che acquisiamo noi inizialmente. In mezzo ci sta il nostro lavoro e la nostra creazione di valore”.

Deal Source Italia è stata assistita nell'operazione da Gianluigi Serafini e Silvia Frattesi di LS Lexjus Sinacta per gli aspetti legali e da Antonio Zecca e Luca Zoani dello studio Spada & Partners per quelli contabili e fiscali.