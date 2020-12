Coronavirus: Starace, 'Italia dimostra di saper fare squadra, possiamo risolvere difficoltà'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Siamo in una situazione buia, questo inverno è particolare è vero, sarà un natale diverso che ricorderemo per tutta la vita. Ma l'Italia ha dei punti di forza che durante questo periodo sono venuti fuori in modo straordinario. Se riusciamo a trovare la capacità di stare insieme e di lavorare come una squadra risolveremo le difficoltà. L'Italia ha dimostrato di essere più squadra di quanto si pensasse. Nei momenti di difficoltà tiriamo fuori quello che c'è di meglio". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace partecipando a 'Ri-Nascita Italia' organizzato dalla Fondazione Guido Carli che si dice ottimista "per l'incredibile capacità di adattamento e di fare da parte di tutti".

Sul fronte energetico l'Italia è ben posizionata, rileva l'ad di Enel: "siamo tra i pochi paesi che ha raggiunto gli obiettivi 20-20 nella decarbonizzazione. Non ci è arrivata la Germania né altri paesi europei, noi sì. Abbiamo tra i più alti tassi di economia circolare, e siamo molto efficienti dal punto di vista energetico. Poi certo siamo l'Italia, abbiamo tanti vincoli, ci sono difficoltà oggettive, ma abbiamo una supremazia mondiale nelle rinnovabili".