Coronavirus: Francia, fuori da confinamento il 15 'se obiettivi saranno raggiunti'

Parigi, 4 dic. (Adnkronos) - Il confinamento in Francia terminerà il 15 dicembre "se raggiungiamo gli obiettivi fissati dal presidente" Emmanuel Macron. Lo ha ricordato il portavoce del governo, Gabriel Attal, nel corso di un'intervista a 'France Info'.

Macron ha indicato alcuni parametri che dovranno essere rispettati per uscire dal confinamento, in particolare i nuovi casi giornalieri di Covid-19 dovranno essere meno di 5mila ed i ricoveri totali in terapia intensiva intorno a 2.500-3.000. "Non dobbiamo correre il rischio che l'epidemia possa ricominciare", ha aggiunto il portavoce.