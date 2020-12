Coronavirus: Conte, 'grazie a misure evitato secondo lockdown letale per economia'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo, basate su un accurato metodo scientifico e con interventi circoscritti e mirati, ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizzato che sarebbe stato un colpo letale per la nostra economia. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di tutelare la salute dei cittadini. Grazie ai sacrifici compiuti possiamo voltare pagina". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un video intervento all'evento Rinascita Italia, organizzato dalla Fondazione Guido Carli.